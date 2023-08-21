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НовостиВ мире21 августа 2023 17:03

США призвали граждан страны покинуть Белоруссию на фоне закрытия Литвой КПП

Американские власти сделали важное объявление для своих граждан
Екатерина КОСОБОКОВА
США призвали граждан страны покинуть Белоруссию на фоне закрытия Литвой КПП

США призвали граждан страны покинуть Белоруссию на фоне закрытия Литвой КПП

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов призвали граждан страны незамедлительно покинуть территорию Белоруссии на фоне закрытия Литвой контрольно-пропускных пунктов (КПП).

«Граждане США в Белоруссии должны немедленно покинуть страну», - сказано в заявлении посольства США в Минске.

В диппредставительстве напомнили, что 18 августа власти Литвы закрыли погранпереходы с Белоруссией. Но другие КПП остаются открытыми, уточнили в посольстве.

Ранее власти Литвы приняли решение о закрытии с 18 августа двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией. Речь идет о двух КПП в Шумскасе и Тверячюсе (Лоша и Видзы с белорусской стороны, соответственно).

Позже МИД республики заявил, что Белоруссия не станет остро реагировать на недружественные действия Литвы, и не изменит своего отношения к гражданам соседних стран после того, как литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на общей с Белоруссией границе.