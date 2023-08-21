США призвали граждан страны покинуть Белоруссию на фоне закрытия Литвой КПП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов призвали граждан страны незамедлительно покинуть территорию Белоруссии на фоне закрытия Литвой контрольно-пропускных пунктов (КПП).

«Граждане США в Белоруссии должны немедленно покинуть страну», - сказано в заявлении посольства США в Минске.

В диппредставительстве напомнили, что 18 августа власти Литвы закрыли погранпереходы с Белоруссией. Но другие КПП остаются открытыми, уточнили в посольстве.

Ранее власти Литвы приняли решение о закрытии с 18 августа двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией. Речь идет о двух КПП в Шумскасе и Тверячюсе (Лоша и Видзы с белорусской стороны, соответственно).

Позже МИД республики заявил, что Белоруссия не станет остро реагировать на недружественные действия Литвы, и не изменит своего отношения к гражданам соседних стран после того, как литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на общей с Белоруссией границе.