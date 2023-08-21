Саркози публично осудил США и ЕС за предоставление военной помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Франции Николя Саркози публично осудил Вашингтон и Брюсселб за предоставление военной помощи Киеву, назвав мечты Украины о возвращении Крыма иллюзией, а также призвав официально признать полуостров и, возможно, Донбасс частью России после проведения повторных референдумов.

Как заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в беседе с Царьградом заявил, что российской стороне не стоит слишком обольщаться. По его словам, западные страны таким образом намекают на переговоры, как бы указывая на уступки.

«Единственное, что возможно, - это договор о безоговорочной капитуляции Киева», - заявил обозреватель.

Онуфриенко считает, что любые другие договоренности станут лишь профанацией. Он напомнил про Минские соглашения. «Восемь лет нам рассказывали, что бойцы в Донбассе якобы обстреливают сами себя … За восемь лет наши противники не научились отвечать за то, что подписали. Можно мечтать о чём угодно, но есть объективная реальность», - отметил он.