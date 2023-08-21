Политолог Кот: Зеленский делает все, чтобы Россия решила конфликт по-своему Фото: REUTERS

Политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот отреагировал на новое заявление президента Украины Владимира Зеленского о Белгороде и Североатлантическом альянсе.

Ранее, украинский лидер заявил о готовности «обменять Белгород на членство в НАТО».

Как заявил Юрий Кот в беседе с Царьградом, украинский президент, а также его западные «партнеры» делают все для того, чтобы российская сторона решила украинскую проблему по-своему. При этом, как он отметил, раз и навсегда.

Напомним, ранее это заявление украинского лидера прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, заявив, что у президента Украины случилась передозировка.

Тем временем издание Advance полагает, что в момент полного провала украинского наступления Западным странам придется заставить Зеленского сдаться, начав мирные переговоры, а также признав новые территориальные реалии.