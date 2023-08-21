Медведев резко ответил на передачу Украине самолетов F-16 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал передачу истребителей F-16 Украине. Он попросил Европу не заигрываться «в самолетики в своей песочнице».

Политик напомнил о заявлении главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая после появления информации о поставках Киеву самолетов заявила, что «это хороший день для Украины и, следовательно, хороший день для Европы».

«Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных «хороших дней» для Европы не стал ее последним днем», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достигнутой договоренности с Нидерландами о поставках Вооруженным силам Украины 42 истребителя F-16. Позже министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен уточнил, что Киеву разрешат использовать переданные ей от Копенгагена американские истребители исключительно на территории Украины.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец рассказывал, повлияют ли на ход специальной военной операции F-16, которые получит Украина. По его мнению, чем больше будет таких самолетов в небе Украины, тем интенсивней России придется задействовать средства ПВО и истребители. Но в целом F-16 все равно не смогут коренным образом переломить ситуацию.