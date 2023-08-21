Сбой в работе Telegram произошёл 21 августа 2023 года Фото: REUTERS

Вечером 21 августа, в понедельник, произошёл масштабный сбой в работе мессенджера Telegram. Согласно данным сервиса Downdetector, собирающего отчёты от пользователей о неполадках в работе приложений, с 20:00 по московскому времени начали приходить сообщения о сбое.

Пока что сервис собрал 256 отчётов, 55% из них сообщают о проблемах в работе приложения Telegram, 43% заявляют о нестабильном подключении к серверам, и 2% заявили о сбоях в работе веб-сайта.

В комментариях пользователи сообщают, что работа мессенджера остановилась на Украине, в Узбекистане, Белоруссии, России и Казахстане.

Аналогичный сервис Downradar собрал уже 12359 отчётов, большая часть сообщений от пользователей поступает из Москвы.

Ранее KP.RU сообщил, что 12 августа 2023 года произошёл масштабный сбой в работе Google, но только на территории России, и немного сбой коснулся жителей Минска.