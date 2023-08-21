Психолог назвала правила хороших отношений с тещей

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Психолог Наталья Безгина в беседе с NEWS.ru заявила, что для налаживания отношений с тещей необходимо помнить три правила: чтить традиции, соблюдать личные границы, уважать родителей жены. При этом, как она отметила, любить тещу необязательно, однако нужно ее уважать.

«Относитесь к теще так, как вы хотели бы, чтобы к вашей матери относился близкий человек: не оскорбляйте, предлагайте помощь, не подчеркивайте недостатки, не будьте высокомерным», - заявила специалист, советуя соблюдать личные границы при общении с тещей.

Безгина также отметила, что после ссор с женой, нельзя переносить агрессию на ее мать, поскольку она «другой человек и не несет ответственности за уже совершеннолетнюю дочь».

«Супружеская система создается двумя взрослыми людьми, вынося спор из избы, рискуете, помирившись с супругой, иметь напряженные отношения с тещей», - добавила психолог.

Безгина также призвала взаимно уважать устои и обычаи семьи, выделяя при этом несколько традиционных праздников. «Пусть это будут не все, но наиболее важные и близкие вам», - уточнила она.