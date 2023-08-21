Бывший разведчик Риттер: отказ от переговоров с Россией приведет к ликвидации правительства Зеленского Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что отказ украинских властей от переговоров с Россией взорвет ситуацию в Киеве и приведет к ликвидации правительства президента страны Владимира Зеленского.

«Если они не захотят видеть Россию за столом переговоров, украинская армия будет полностью уничтожена. В результате этого на Украине начнутся внутренние потрясения, которые ликвидируют правительство Зеленского", - заявил эксперт в беседе с журналистом Гарландом Никсоном.

Экс-разведчик пояснил, что мирное соглашение на условиях Украины невозможно, так как ситуация в зоне конфликта является неблагоприятной для Вооруженных сил страны. Поэтому заключение мира возможно только на условиях России, подытожил эксперт.

Ранее Риттер сказал, что если киевский режим вместе с союзниками из военного блока НАТО объявит России «настоящую войну», то Украина исчезнет с лица Земли.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что Украина отказывается вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов. По его словам, в Москве согласны с тем, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но украинский режим отказывается от переговоров, а Зеленский принял соответствующий декрет.