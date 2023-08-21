Ветеринар рассказала, на что следует обратить внимание при покупке котенка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ветеринар Маргарита Наумова в беседе с NEWS.ru отметила, что при покупке котенка по объявлению необходимо узнать об его характере и уровне социализации, а также нужно оценить внешний вид будущего питомца.

По словам эксперта, котенок должен быть игривым, активным, а также любопытным.

«Обратите внимание на глаза, уши и шерсть котенка. Они должны быть чистыми и блестящими, без видимых травм, увечий», - завила она, уточнив, что котенок, который хорошо социализирован, будет более привычным к общению, а также легче адаптируется к новой семье.

Наумова указала также и на необходимость узнать о здоровье родителей котенка. Кроме того, как отметила специалист, нужно спросить о том, какие прививки делали питомцу, а также чем он успел переболеть. Эксперт заявила и о деталях питания. По ее словам, следует уточнить не требуется ли ему специализированный корм.

«Это поможет вам представить потенциальные генетические проблемы, которые могут возникнуть в будущем», - уточнила она.