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НовостиДом. Семья21 августа 2023 17:48

Ветеринар рассказала, на что следует обратить внимание при покупке котенка

Ветеринар Наумова: при покупке котенка нужно обратить внимание на его характер
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Ветеринар рассказала, на что следует обратить внимание при покупке котенка

Ветеринар рассказала, на что следует обратить внимание при покупке котенка

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ветеринар Маргарита Наумова в беседе с NEWS.ru отметила, что при покупке котенка по объявлению необходимо узнать об его характере и уровне социализации, а также нужно оценить внешний вид будущего питомца.

По словам эксперта, котенок должен быть игривым, активным, а также любопытным.

«Обратите внимание на глаза, уши и шерсть котенка. Они должны быть чистыми и блестящими, без видимых травм, увечий», - завила она, уточнив, что котенок, который хорошо социализирован, будет более привычным к общению, а также легче адаптируется к новой семье.

Наумова указала также и на необходимость узнать о здоровье родителей котенка. Кроме того, как отметила специалист, нужно спросить о том, какие прививки делали питомцу, а также чем он успел переболеть. Эксперт заявила и о деталях питания. По ее словам, следует уточнить не требуется ли ему специализированный корм.

«Это поможет вам представить потенциальные генетические проблемы, которые могут возникнуть в будущем», - уточнила она.