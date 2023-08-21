Тело пятого участника экскурсии с диггерами нашли около парка «Зарядье» в Москве Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве недалеко от парка «Зарядье» обнаружили тело пятого человека, погибшего во время экскурсии по подземным коллекторам. Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Сейчас уже подтверждается гибель пяти участников незаконной экскурсии. Тело еще одного погибшего найдено недалеко от парка «Зарядье»», - сообщил собеседник агентства.

Как писал сайт KP.RU, 20 августа группа диггеров пропала во время подземной экскурсии в коллекторе реки Неглинка. Сначала спасатели обнаружили тела троих несовершеннолетних погибших. Предварительно, они захлебнулись водой, которая залила коллекторы.

Позже возле причала «Зарядье» под Парящим мостом обнаружили тело четвертого человека, погибшего во время экскурсии по подземным коллекторам. Уточнялось, что из реки выловили тело мужчины.

После произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сайт KP.RU писал, что в последний путь по коллектору Неглинки 47-летнего Дмитрия Маркушкина с детьми повел 31-летний Константин Ф. Он работал в паре с диггером Никитой Д. Они открыли сайт «Подземный гид», через который принимали заказы от желающих пощекотать нервы.