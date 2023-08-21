Американский журналист Хинкл считает, что Украина потеряет выход к Черному морю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский журналист Джексон Хинкл считает, что Украина после завершения конфликта лишится значительных территорий и потеряет выход к Черному морю.

«Мы знаем, как закончится этот конфликт. Украина лишится выхода к морю, Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а Россия достигнет своих целей», - такой прогноз журналист сделал, выступая на своем YouTube-канале.

Он добавил, что конфликт на Украине закончится на тех условиях, какие хочет Россия.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что если киевский режим вместе с союзниками из военного блока НАТО объявит России «настоящую войну», то Украина исчезнет с лица Земли.

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщал об истинных целях создания польско-украинского соединения, которое формируется якобы для обеспечения безопасности Западной Украины. По словам министра российского оборонного ведомства, на самом деле его создают для последующей оккупации данной территории.