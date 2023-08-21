Госдеп США одобрил продажу Польше вертолетов Apache на сумму 12 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на общую сумму 12 млрд долларов. Об этом проинформировало Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

«Одобрена потенциальная продажа правительству Польши вертолетов AH-64E Apache и связанного с этим оборудования примерно на 12 млрд долларов», - цитирует ТАСС заявление ведомства.

В сообщении также сказано, что ранее Польша запросили разрешение на приобретение у США 96 вертолетов, а также различных запчастей, систем и вооружений.

Госдепартамент уже уведомил законодательный орган о своем решении. Теперь Конгрессу в течение месяца предстоит рассмотреть потенциальную сделку.

Ранее глава польского Минобороны Мариуш Блащак сообщал, что власти страны ждут от Соединенных Штатов поставок ударных вертолетов Apache. По его словам, танки Abrams вместе с Apache смогут создать такой барьер, который способен закрыть участок в польско-белорусском приграничье вблизи Бреста.

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