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НовостиВ мире21 августа 2023 19:59

Госдеп США одобрил продажу Польше вертолетов Apache на сумму 12 млрд долларов

Варшава ранее запросила разрешение на приобретение 96 таких вертолетов
Екатерина КОСОБОКОВА
Госдеп США одобрил продажу Польше вертолетов Apache на сумму 12 млрд долларов

Госдеп США одобрил продажу Польше вертолетов Apache на сумму 12 млрд долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на общую сумму 12 млрд долларов. Об этом проинформировало Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

«Одобрена потенциальная продажа правительству Польши вертолетов AH-64E Apache и связанного с этим оборудования примерно на 12 млрд долларов», - цитирует ТАСС заявление ведомства.

В сообщении также сказано, что ранее Польша запросили разрешение на приобретение у США 96 вертолетов, а также различных запчастей, систем и вооружений.

Госдепартамент уже уведомил законодательный орган о своем решении. Теперь Конгрессу в течение месяца предстоит рассмотреть потенциальную сделку.

Ранее глава польского Минобороны Мариуш Блащак сообщал, что власти страны ждут от Соединенных Штатов поставок ударных вертолетов Apache. По его словам, танки Abrams вместе с Apache смогут создать такой барьер, который способен закрыть участок в польско-белорусском приграничье вблизи Бреста.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что РФ не будет вмешиваться, если Киев решит откупиться от Варшавы западными территориями. Однако, по его словам, с Белоруссией такой фокус не пройдет. Глава государства подчеркнул, что развязывание агрессии против республики будет означать агрессию против России, на что последует ответ всеми имеющимися средствами.