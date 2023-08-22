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НовостиПолитика21 августа 2023 21:14

Зеленский надеется на помощь Греции средствами ПВО для защиты зернового коридора

Для стабильной работы созданного Киевом альтернативного коридора в Черном море необходима помощь Греции, считает Зеленский
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Зеленский надеется на помощь Греции средствами ПВО для защиты зернового коридора

Зеленский надеется на помощь Греции средствами ПВО для защиты зернового коридора

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на помощь Греции средствами противовоздушной обороны для того, чтобы защитить "альтернативный зерновой коридор".

По его словам, Киев создал альтернативный путь в Черном море. Для его стабильной работы, по мнению Зеленского, необходимо усилить воздушный щит. В случае помощи Греция своим вкладом якобы поможет обеспечить общеевропейскую безопасность, отметил украинский президент.

Также Зеленский добавил, что он обсудил текущую ситуацию на передовой с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу в ходе встречи.

Ранее политолог Юрий Кот прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об обмене Белгорода на членство в Североатлантическом альянсе. Кот заявил, что украинский президент вместе с союзниками Запада делает все для решения украинской проблемы российской стороной по-своему. При этом, как он отметил, раз и навсегда.