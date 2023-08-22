Зеленский надеется на помощь Греции средствами ПВО для защиты зернового коридора Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на помощь Греции средствами противовоздушной обороны для того, чтобы защитить "альтернативный зерновой коридор".

По его словам, Киев создал альтернативный путь в Черном море. Для его стабильной работы, по мнению Зеленского, необходимо усилить воздушный щит. В случае помощи Греция своим вкладом якобы поможет обеспечить общеевропейскую безопасность, отметил украинский президент.

Также Зеленский добавил, что он обсудил текущую ситуацию на передовой с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу в ходе встречи.

Ранее политолог Юрий Кот прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об обмене Белгорода на членство в Североатлантическом альянсе. Кот заявил, что украинский президент вместе с союзниками Запада делает все для решения украинской проблемы российской стороной по-своему. При этом, как он отметил, раз и навсегда.