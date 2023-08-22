ВС РФ подавили средствами РЭБ два украинских беспилотника северо-западнее Крыма

Беспилотники ВСУ потерпели крушение над акваторией Черного моря Фото: REUTERS

Украинские военные пытались атаковать объекты России двумя беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщило российское Минобороны.

По данным ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена 21 августа около 23:00 мск. Система ПВО обнаружила два беспилотника, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Воздушные объекты потеряли управление и потерпели крушение над акваторией Черного моря, в 40 километрах северо-западнее Крыма, добавили в ведомстве.

Также 21 августа ведомство сообщало, что российские системы противовоздушной обороны обнаружили украинский беспилотник в Московской области. Он был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По данным министерства, дрон потерпел крушение неподалеку от населенного пункта Покровское в Рузском районе, пострадавших нет.