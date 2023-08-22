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НовостиОбщество21 августа 2023 21:41

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

Президент РФ назвал российский триколор символом единства страны
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в видеообращении поздравил россиян с Днем Государственного флага . Глава государства назвал триколор символом единства страны.

По словам Путина, государственный флаг является символом единства. Российский триколор, который использовали во времена Петра I, вновь подняли над страной 22 августа 1991 года.

"C этим флагом мы прошли через множество трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет нашей страны", - отметил Путин.

Также российский лидер уверен, что государственный флаг России всегда будет вдохновлять идти только вперед, до победного, и "утверждать славу страны".

Напомним, 22 августа 1991 года в Верховном совете РСФСР приняли постановление "Об официальном признании и использовании национального флага".

С 22 по 24 августа российский президент в формате видеоконференции примет участие в XV саммите БРИКС, который пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге.