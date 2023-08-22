Politico: Украина готовится к победе Трампа в США и сокращению военной помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине готовятся к возможным переменам в США в связи с растущей вероятностью победы на выборах 2024 года бывшего президента Дональда Трампа. Киев в таком случае ожидает сокращения военной помощи, пишет издание Politico.

По информации газеты, из-за растущей вероятности возвращения к власти в США Трампа украинцы увеличивают собственную индустрию вооружений. Экс-глава США говорил о сокращении текущего объема военной поддержки Киева и о намерении добиться скорейшего прекращения конфликта.

Издание отмечает, что на Украине частные фирмы и отдельные лица играют все большую роль в поставках вооружения. Кроме того, другие кандидаты от республиканцев еще сильнее пугают украинцев, сообщает газета.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп согласовал условия освобождения под залог по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии в 2020 году. Представители Трампа согласовали условия, по которым он внесет $200 тысяч в качестве залога.