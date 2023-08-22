СК установил личности причастных к гибели диггеров в Москве Фото: Андрей АБРАМОВ

Следователи провели обыск у продававших незаконные экскурсии по реке Неглинка в Москве. Правоохранителям также удалось установить причастность трех человек к организации, сообщает пресс-служба Следственного комитета .

В следственном комитете отметили, что в ходе расследования уголовного дела были проведены обыски у тех, кто продавал опасные экскурсии. В скором времени следствие будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.

Сейчас правоохранители установили трех лиц, причастных к организации по продаже данных экскурсий. С одним их них проводятся следственные действия в подразделении ведомства. Несколько человек объявлены в розыск.

Напомним, 20 августа группа диггеров отправилась на подземную экскурсию в коллекторе реки Неглинка и пропала. Сначала спасатели обнаружили тела троих несовершеннолетних погибших. Предварительно, они захлебнулись водой, которая залила коллекторы. К вечеру 21 августа были обнаружены тела 5 погибших.