Полковник Макгрегор: в США считают, что за них погибло недостаточно украинцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты считают, что на данный момент еще недостаточно украинцев погибло в их собственных интересах. Такого мнения придерживается экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам эксперта, ситуация на Украине характеризуется как "состояние между огромным провалом и катастрофой". Такое положение приведет к кризису, если Киев не откажется от борьбы.

Макгрегор добавил, что Россия не ставит целью уничтожить огромное количество украинцев, несмотря на имеющиеся возможности. Кроме того, российские власти желают поскорее закончить конфликт.

"Мы это понимаем как слабость, а Москва смотрит на нас и думает, что мы больные: зачем рисковать большой войной между США и Россией из-за территории, называемой Украиной", - резюмировал эксперт.

Ранее эксперт Global Times Сун Чжунпин заявил , что вмешательство в украинских конфликт западных стран и США может привести к войне на всем европейском континенте.