Минобороны: Украина пыталась атаковать четырьмя беспилотниками объекты в РФ

Минобороны России: Украина пыталась атаковать четырьмя беспилотниками объекты РФ Фото: REUTERS

В российском Министерстве обороны сообщили о попытках Киева атаковать объекты в РФ четырьмя беспилотниками. Два были сбиты средствами противовоздушной обороны над Подмосковьем, еще два - над Брянской областью.

По информации ведомства, ночью 22 августа была пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки БПЛА в Брянской области и в Подмосковье. Средства ПВО обнаружили воздушные объекты, после чего беспилотники были уничтожены.

В результате пресеченных атак пострадавших нет, отметили в военном ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что российские силы ПВО сбили два беспилотника под Москвой. Один из них в районе Красногорска, второй в районе Часцов. По его словам, на места происшествий выехали спецслужбы.

Также ночью 22 августа появились данные о закрытии на вылеты и прилеты всех столичных аэропортов.