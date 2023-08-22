Кеннеди-младший: от жителей США скрывают правду о плачевном состоянии ВСУ Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от демократов Роберт Кеннеди-младший заявил, что от жителей Соединенных Штатов скрывают правду о плачевном состоянии ВСУ. При этом, ведущие СМИ уже признают провал украинского наступления, написал политик на своей странице в соцсетях.

По словам Кеннеди-младшего, газета Washington Post признает полный провал наступления армии Украины.

"Правда, о которой американцам не говорят, заключается в том, что армия Украины находится на грани краха", - отметил политик.

Газета Washington Post со ссылкой на засекреченный прогноз разведки США говорила, что ВСУ не смогут дойти до ключевого города Мелитополя. Такая оценка привела к скандалам на закрытых заседаниях в конгрессе США, отмечало издание.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США считают недостаточным количество погибших украинцев в их собственных интересах на данный момент.