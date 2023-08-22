ВС России отразили шесть атак ВСУ и уничтожили более 40 украинских военных Фото: Александр КОЦ

Российские бойцы группы войск "Запад" смогли отразить шесть украинских атак и уничтожить более 40 военных ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин, сообщает РИА Новости.

По его словам, подразделения группы продолжили наступать в районе Ольшана. Противник пытался контратаковать в районе населенных пунктов Петропавловка и Новоселовское. Российская артиллерия отразила все атаки, ВСУ понесли потери.

Кроме того, бойцы группировки нанесли 12 ударов по тактическим резервам противника и по подразделениям теробороны. Также ВС РФ уничтожили две самоходные артиллерийские установки M109 "Паладин" в районе населенных пунктов Песочная и балка Шевцов Яр и два минометных расчета в районе Крахмального и Табаевки.

А 21 августа российские ракетные подразделения ударили по разгрузочной станции Межевая. Бойцам ВС РФ удалось уничтожить три вагона с боеприпасами ВСУ.