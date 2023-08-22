Офицер ВСУ заявил, что приход зимы серьезно осложнит ситуацию для армии Украины Фото: REUTERS

Украинский офицер признался, что скорое наступление зимы серьезно затруднит ситуацию для бойцов ВСУ. Об этом сообщает швейцарская газета Le Temps.

По словам офицера, сначала будут идти дожди, после чего настанет зима.

"Грязь, после снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет", - заявил военный.

Также он добавил, что вероятнее всего, следующие несколько недель будут очень жесткими для него и бойцов ВСУ.

Ранее газета Global Times писала о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают достаточной мощью для фронтального прорыва российских позиций в зоне проведения спецоперации. Обозреватель издания также добавил, чтов украинском конфликте начался этап, когда стороны делают ставку на "взаимное истощение".