Что произошло в ночь на 22 августа: главные новости

Собянин сообщил о поражении двух БПЛА возле Красногорска и Часцов в Подмосковье Фото: REUTERS

Минобороны России сообщило о попытках киевского режима атаковать объекты в РФ четырьмя беспилотниками. Два дрона сбили средства противовоздушной обороны над Подмосковьем, еще два - над Брянской областью. К слову, в Подмосковье в результате инцидента в одном из многоэтажных домов Красногорска было нарушено остекление. На место происшествия выезжали спецслужбы города.

Также в ночь на 22 августа все столичные аэропорты закрылись на вылеты и прилеты. Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно не принимали рейсы. Также были отложены вылеты из них.

Кроме того, украинские военные пытались атаковать объекты России двумя БПЛА. Система ПВО обнаружила два беспилотника, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В Москве следователи обыскали продававших незаконные экскурсии по реке Неглинка. Причастность трех человек к организации также была установлена, сообщала пресс-служба Следственного комитета .

Между тем, бывший американский президент Дональд Трамп согласовал условия своего освобождения под залог. Он договорился, что после явки в суд по делу о вмешательстве в выборы президента в 2020 году в штате Джорджия его отпустят под залог в 200 тысяч долларов.