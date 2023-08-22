Наемник ВСУ из США перед смертью обещал отцу раскрыть задание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставил странное послание перед своей гибелью в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на комментарий отца наемника из США.

48-летний Джефф Джонс сражался на стороне ВСУ до своей ликвидации 31 июля в районе Артемовска в результате минометного удара. Перед смертью он списался со своим отцом Говардом Джонсоном, сообщив, что вызвался на выполнение миссии, которую "все остальные группы боялись выполнять".

"Он сказал, что расскажет нам, когда вернется", - сказал Джонс-старший, который вместо ответа от сына получил весть о его гибели.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ привлекли более 11,5 тысячи иностранных наемников с начала спецоперации. По словам президента России Владимира Путина, наемники из западных стран гибнут на поле боя из-за своей "глупости".

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявил, что оставшаяся часть наемников на Украине стала массово покидать территорию этой страны в связи с отсутствием успехов на передовой.