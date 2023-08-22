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НовостиПроисшествия22 августа 2023 5:09

Глава совета обороны Кривого Рога Вилкул сообщил о взрыве в городе

Подробности инцидента неизвестны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава совета обороны Кривого Рога Вилкул сообщил о взрыве в городе

Глава совета обороны Кривого Рога Вилкул сообщил о взрыве в городе

Фото: REUTERS

В Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв, сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, 12 августа в Кривом Роге прогремел взрыв. За день до этого мощный взрыв прозвучал в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. О взрывах также сообщали в Винницкой и Хмельницкой областях.

Как писал сайт KP.RU, 19 августа на окраине Киева прогремел мощный взрыв, при этом в Киеве и области не объявлялась воздушная тревога, а официальные власти города никак не комментировали произошедшее.