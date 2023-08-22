Америка должна достичь мира на Украине, пока Россия не одержала победу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенным Штатам Америки нужно начать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине до того, как спецоперация завершится успехом России. Такое мнение выразили консультант Госдепа США Уэсли Саттервайт и аналитик Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков в статье для National Interest.

По их мнению, следует обратить внимание на стабильность российской экономики и настроений общества, желание президента РФ Владимира Путина достичь целей спецоперации, а также на положение ВС России на фронте - те не только ведут бои на юге, но и начали собственное наступление на севере.

Значимая победа России, по словам экспертов, будет достигнута в том случае, если российские войска проникнут вглубь украинских территорий и займут определяющие регионы.

"(Тогда) ущерб, нанесенный репутации США и НАТО, будет колоссальным, поскольку в ВСУ уже поступило лучшее натовское вооружение, и Россия сможет заявить, что в одиночку противостояла Западу и победила", - заявили эксперты.

Авторы статьи также убеждены, что наилучшим выходом для США станет "корейский сценарий", при котором Украина откажется от посягательства на четыре территории взамен гарантий безопасности.

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