Вице-спикер Госдумы Даванков призвал рассказывать школьникам о вреде фастфуда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков предложил Министерству просвещения РФ рассказывать школьникам о вреде фастфуда и газированных напитках.

«Прошу рассмотреть инициативу о проведении в школах наглядных экспериментов, которые помогут детям осознать негативное влияние вредной пищи на организм человека, и создать условия для проведения таких экспериментов в школах России», – говорится в запросе парламентария к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Как отметил Даванков, если в начале 2000 годов на 100 тысяч детей приходилось 150 человек с избыточным весом, то в последние годы их стало уже 900. По словам депутата, лучше всего помогут наглядные опыты и эксперименты, которые нужно показывать на уроках биологии, химии или во внеурочное время.

Напомним, в июне депутаты «Единой России» призвали Генпрокуратуру России провести массовую проверку предприятий быстрого питания и точек общепита во всех российских регионах.