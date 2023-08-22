Глава МИД России Лавров прибыл на саммит БРИКС в ЮАР

Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС, который начнется во вторник, 22 августа в Йоханнесбурге.

Самолет главы российской дипломатии совершил посадку на базе ВВС ЮАР Ватерклоф. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.

Напомним, Лавров будет очно представлять Россию на саммите "пятерки" в ЮАР. Президент РФ Владимир Путин примет участие во всех основных закрытых и открытых заседаниях БРИКС по видео-конференц-связи.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Ранее сайт KP.RU объяснил, почему российский лидер Владимир Путин принял решение не ехать в ЮАР, почему БРИКС считается главным конкурентом Запада и что же лидеры стран "пятерки" будут обсуждать на крупнейшей за последние годы встрече глав государств и правительств Глобального Юга.