Патрушев раскрыл цель нового школьного учебника по истории

Новый школьный учебник по истории для 10-11 классов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Новый российский учебник по истории для учащихся старший классов поможет избежать ее фальсификации. Такое мнение выразил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.

По словам Патрушева, в условиях развязанной Западом против России информационно-психологической войны, необходимо усилить в массовом сознании роли традиционных российских ценностей в культуре и истории. Новый учебник истории создаст для этого платформу.

"Важно не допускать фальсификации истории... Этому будет способствовать издание единого нового учебника по истории... а также работа по разъяснению гражданам внешней и внутренней политики российского государства, целей и задач специальной военной операции", - заявил Патрушев.

Ранее KP.RU писал, что новый школьный учебник по истории с разделом про специальную военную операцию (СВО) на Украине включен в федеральный перечень. Учебник для 11 классов появится во всех школах страны до 1 сентября 2023 года.