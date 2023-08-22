Марочко сообщил о "радиоиграх" ВСУ на Купянском направлении

Марочко рассказал, что ВСУ устроили "радиоигры" под Купянском Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили деятельность, направленную на введение в заблуждение российской разведки на Купянском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, слова которого приводит РИА Новости.

Марочко рассказал, что за последнее время ВСУ стали чаше устраивать "радиоигры" на Купянском направлении.

"Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий", - отметил эксперт.

Кроме того, ВСУ имитируют "бурную деятельность" в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой. По словам Марочко, через находящиеся на удалении от линии фронта населенные пункты курсируют одни и те же колонных с бронетехникой на тралах для перевозки личного состава.

Ранее глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются под Купянском.