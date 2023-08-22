Uniqlo полностью ушел из России Фото: REUTERS

Японская компания Uniqlo полностью ушла из России и отказалась от аренды помещений для всех своих магазинов в стране, сообщили владельцы торговых центров, где ранее находились точки ритейлера.

По информации «Ведомостей», на месте магазина Uniqlo в комплексе «Атриум» у Курского вокзала и в торговом центре «Европолис» на проспекте Мира теперь находится бутик Lime. Площади Uniqlo в ТЦ «Афимолл-сити», «Европейский», «Форт Отрадное» и в здании на Новом Арбате теперь арендует Gloria Jeans.

Как сообщила глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, японская компания по сути закрыла свой бизнес в России и разорвала со штрафными санкциями все контракты по аренде помещений, а также уволила весь персонал, выплатив сотрудникам по 11 окладов.

Напомним, в мае в Минпромторге РФ сообщили о возможной продаже российского бизнеса Uniqlo по примеру McDonald’s.