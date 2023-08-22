Украина строит планы по "захвату Крыма" с помощью F-16 с крылатыми ракетами JASSM

Украина хочет получить крылатые ракеты JASSM для F-16 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев хочет получить от Вашингтона американские крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16. Об этом говорится в материале Forbes.

По сведениям источника, истребители F-16 не совместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP. Поэтому офис Зеленского нацелился на JASSM, который якобы поможет им реализовать планы "по возвращению Крыма без боя".

"Соединив F-16 с JASSM, украинские ВВС смогут удвоить свои силы", - считают авторы статьи.

Аналитик центра RAND Corporation Бринн Таннехилл выразил мнение, что Украина еще не скоро получит F-16 от западных кураторов. Кроме того, вопрос о том, насколько истребители повлияют на исход украинского конфликта, "остается открытым".

Ранее KP.RU писал, что в США высмеяли планы украинского президента Владимира Зеленского по захвату Крыма, заявив, что ВСУ не способны на это.