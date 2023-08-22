Мэр Кривого Рога Вилкул: взрыв повредил энергетическую инфраструктуру в городе Фото: REUTERS

Объекты энергетической инфраструктуры в Кривом Роге повреждены в результате ракетного удара. Об этом рассказал глава городской администрации украинского города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

— Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение в них уже восстановлено. Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас осуществляется перезапуск, — говорится в сообщении.

Также мэр сообщил, что в результате повреждения линий электропередач в городе, частично оказались обесточенными несколько улиц и линий электротранспорта.

Напомним, что ранее утром 22 августа мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщал о серии взрывов в городе. Он призывал жителей ничего не снимать и не выкладывать в сеть. Других подробностей глава городской администрации не предоставлял.

Ранее стало известно о взрывах в ряде областей Украины. Очевидцы сообщали о сериях сильных взрывах в Виннице, Львове и Житомире, а позже появилась информация о взрывах в Хмельницкой области.