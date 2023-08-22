The Times: НАТО не рассматривает отправку на Украину своих пилотов F-16

НАТО не рассматривает отправку на Украину своих пилотов F-16 Фото: REUTERS

Страны НАТО не рассматривают возможность отправки своих пилотов истребителей F-16 на Украину, сообщают британские СМИ.

Как передает The Times, члены альянса не планируют отправлять своих летчиков, пока украинские военные пилоты будут проходить подготовку к управлению самолетами стран НАТО. Собеседник издания заявил, что «не считает это чем-то очень реалистичным, учитывая требования по подготовке и квалификации для должного управления F-16».

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что Киеву нужно выполнить ряд условий до соглашения Соединенных Штатов на передачу истребителей F-16. Как сказала заместитель официального представителя ведомства Сабина Сингх, для того, чтобы трансфер был выполнен, Украина должна соблюсти некоторые критерии. Среди них обучение английскому языку, логистика на земле, для этого необходимо время.