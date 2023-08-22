Forbes.ru: «МегаФон» запускает единую мультиподписку на видеосервисы

«МегаФон» запускает единую подписку на Okko, «Иви», Premier и Start, в рамках которой абонент может пользоваться любым из четырех онлайн-кинотеатров. Фото: Shutterstock

«МегаФон» запускает единую подписку на Okko, «Иви», Premier и Start, в рамках которой абонент может пользоваться любым из четырех онлайн-кинотеатров. Переключаться с одного видеосервиса на другой можно будет хоть каждый день, сообщил Forbes.ru.

Мультиподписки есть у всех мобильных операторов, но без возможности «переключения». Партнерства помогают видеосервисам обеспечить своих клиентов более широким ассортиментом и удержать его от перехода к конкурентам в отсутствие новинок западных студий, а оператору — сохранить лояльность абонентов, говорят эксперты

Исследования показали, что потребители все реже выбирают для себя только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы, говорят в «Мегафоне». Так, 48% зрителей видеосервисов активно используют на длительном горизонте от двух до четырех приложений, и эта доля растет.

«Мы хотим предоставить пользователям свободу выбора, — сообщил коммерческий директор компании Павел Тулубьев. - Любители кинопремьер могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и наслаждаться просмотром фильмов, сериалов на одной из четырех платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся».

Подобные пакеты услуг на рынке онлайн-кинотеатров эксперты не припомнят. Такие предложения позволяют оператору связи обеспечить лояльность клиентов, отметил генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.