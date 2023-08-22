Трамп: прокурор штата Джорджия боится, что я сбегу в Россию Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что прокурор округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, Фэни Уиллис боится, что из-за предъявленных обвинений политик может сбежать в Россию. Это мнение он выразил в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

— Я предполагаю, что она сочла, что есть риск того, что я улечу далеко-далеко, возможно, в Россию, Россию, Россию, буду делить золотой куполообразный люкс с Владимиром, и больше меня никто не увидит и не услышит, — говорится в публикации.

Он подчеркнул, что именно поэтому прокурор настояла на залоге в 200 тысяч долларов, но о каком именно Владимире идет речь, Трамп не уточнил.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добровольно сдаться властям после того, как ему предъявят обвинения по четырем уголовным делам.