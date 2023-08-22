РИА Новости: Под Купянском командир ВСУ убил своего бойца, испугавшегося боя Фото: REUTERS

На Купянском направлении командир подразделения ВСУ расстрелял своего товарища, испугавшегося наступления группировки ВС России, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

“Целое отделение ВСУ легло во время штурма, но есть нюанс. У одного ВСУшника ранения носили очень специфический характер – сзади сбоку. И лежал он в направлении своего тыла”, — рассказал источник агентства.

Напомним, ранее Минобороны России сообщало об успешном продвижении российских войск на Купянском направлении, а глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что под контроль ВС РФ недавно перешел населенный пункт Синьковка на данном направлении.