В России стало в два раза больше одиноких людей Фото: Иван МАКЕЕВ

В России увеличилось число одиноких людей. Статистика показывает, что более 40% домохозяйств страны – это 27,6 млн единиц - состоят из одного человека. Показатель увеличился вдвое за последние двадцать лет. К такому мнению пришли эксперты Института социально-экономических проблем народонаселения им. Н.М. Римашевской.

- Постепенный рост числа лиц, выбирающих образ жизни одиночки, связан с социально-экономическими факторами, - говорит «Российской газете» профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Люди начинают воспринимать семью, как дополнительные обременения, а дети – долговременной статьей расходов.

Не спешить с семейной жизнью толкает долгая учеба и отсутствие работы в глубинке. Приходится ехать в большие города, где тоже первые годы нужно изрядно потрудиться, прежде чем наступит стабильность.

А вот еще одна статистика: до 9% жителей России - как мужчин, так и женщин - собираются остаться бездетными

Еще одно объяснение одиночества – разница в продолжительности жизни. Мужчины живут меньше и в статистике отражены вдовы, оставшиеся в одиночестве.

- Есть и сегмент людей, которые вообще не планируют создавать семью. Быт - на аутсорсинг, отношения - временные, а придет старость - пансионат для престарелых, - сказал эксперт.

Результаты последней переписи показывают, что самые большие потери в Саратовской, Кемеровской, Омской, Волгоградской, Нижегородской областях, в Алтайском и Пермском краях. Народ либо уезжает, либо не рожает, что ведёт к вымиранию региона, сообщает Царьград.

А тем временем, в России предлагают ввести новый вид государственной помощи — сертификат для новорожденного ребенка. Он будет полагаться семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов, пишет газета Известия.