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НовостиОбщество22 августа 2023 8:45

В Москве началась церемония прощания с артистом Игорем Ясуловичем

Игорь Ясулович умер 19 августа 2023 года
Сергей ЧИКОВ
В Москве началась церемония прощания с артистом Ясуловичем

В Москве началась церемония прощания с артистом Ясуловичем

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском театре юного зрителя началась церемония прощания с народным артистом России, художественным руководителем курса ГИТИСа Игорем Ясуловичем.

На церемонию пришли десятки людей, президент России Владимир Путин также выразил соболезнования родным и близким погибшего и отметил, что Ясулович сохранял неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства.

Напомним, Игорь Николаевич Ясулович умер 19 августа в Москве на 82-м году жизни. Народный артист России исполнил роли почти в двух сотнях фильмов, озвучил более ста героев кино и мультфильмов, а также был преподавателем в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).

По неофициальным данным, Ясулович страдал от онкологического заболевания, из-за осложнения которого и погиб после выписки из больницы в июле 2023 года.