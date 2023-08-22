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НовостиПолитика22 августа 2023 8:51

Секретарь СНБО Данилов: Украина готова принять иностранных пилотов в ряды ВСУ

В украинском законодательстве нет препятствий для опытных иностранных пилотов
Роман ПОЛОСИКОВ
Секретарь СНБО Данилов: Украина готова принять иностранных пилотов в ряды ВСУ

Секретарь СНБО Данилов: Украина готова принять иностранных пилотов в ряды ВСУ

Фото: REUTERS

Киев готов принять в ряды ВСУ опытных иностранных пилотов истребителей F-16, которые не служат в армии своей страны. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, слова которого привело британское издание Times.

— Киев готов принять любых опытных иностранных пилотов, не служащих в вооруженных силах своей страны, — подчеркнул Данилов.

Он также добавил, что в законодательстве Украине нет никаких препятствий, которые могли бы помешать работе пилотов из других стран. Также он выразил уверенность, что есть такие люди, которые готовы вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что страны-участницы НАТО не намерены отправлять своих пилотов истребителей F-16 на Украину, пока украинские пилоты проходят обучение.