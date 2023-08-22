Адвокат Атапин: сотрудника могут уволить за пьянство, но при наличии доказательств Фото: "КП" Архив

Адвокат Владимир Атапин рассказал о том, что работодатель, согласно ТК РФ, может применить дисциплинарную меру в отношении сотрудника, который появился на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кстати, под рабочим местом считается не только рабочий стол и кабинет, а вся территория организации, где работник должен трудиться.

Начальник может уволить работника даже в том случае, если опьянение выявлено и после окончания рабочего дня при выходе с территории организации.

При увольнении работодатель должен строго соблюсти предусмотренные законодательством процедуры: отстранить нетрезвого сотрудника от выполнения работы, издать приказ об отстранении и ознакомить работника с ним под подпись. Если сотрудник отказывается подписывать приказ, то достаточно будет вслух прочитать документ в присутствии работника. а после составить акт, что был отказ от подписи.

Далее формируется специальная комиссия, которая составит документ о появлении сотрудника в нетрезвом виде (запах алкоголя, нарушения речи). Если же распитие спиртных напитков произошло на рабочем месте, необходимо составить акт осмотра обстановки, зафиксировать стаканы, бутылки.

А еще работнику предлагается пройти медицинское освидетельствование на опьянение, если был отказ, тоже стоит зафиксировать это в акте.

- Причем за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание, поэтому, если работнику объявлен выговор за пьянство на рабочем месте, уволить его за этот же проступок нельзя, - пояснил юрист «Газете.Ru».

Надо знать еще о том, что дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.

А тем временем хронические проблемы со здоровьем испытывают 17% российских работников. Более 40% опрошенных связывают свои болезни с высоким уровнем стресса на работе, сообщает телеканал «360».

Стоит отметить, что безработица среди граждан до 30 лет выше, чем по населению в целом. Речь идёт о людях в возрасте до 30 лет, которые только получили высшее образование или специальность. Старшее поколение, в свою очередь, ценят за профессионализм, передает ОТР.