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НовостиПроисшествия22 августа 2023 8:57

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов за 21 августа

В результате обстрелов никто не пострадал
Сергей ЧИКОВ
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов за сутки

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов за сутки

Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска за прошедшие сутки выпустили по территории региона более 80 снарядов, половина из которых упала в Шебекинском округе.

“В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – один артиллерийский снаряд, по селу Щетиновка – 7. Из артиллерии обстреляли село Журавлёвка – зафиксировано 5 прилётов”, — уточнил Гладков в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что в некоторых населенных пунктах противник сбрасывал взрывные устройства с беспилотников, а Шебекинский городской округ активно обстреливал из миномета и гранатомета. В результате обстрелов за прошедшие сутки среди гражданского населения пострадавших нет.

Напомним, недавно при обстреле со стороны украинских войск в селе Вольфино Курской области пострадали три человека.