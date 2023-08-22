Петербуржец продавал гирю на платформе объявлений и нашел жену: компания так прониклась историей, что решила воплотить их мечту

С крыши московского офиса видно добрую часть Москвы. Бархатное закатное солнце щекочет колоски пампасной травы, которой украшена зона регистрации. Гости свадьбы занимают места, а в первом ряду усадили 12-килограммовую гирю, которая свела молодоженов на Авито, а потом и в жизни.

А было все так. Петербуржец Вячеслав готовился к переезду. Чтобы не тащить в новую квартиру кипу, загрузил объявления на онлайн-платформу. Так на продажу оказалась выставлена и гиря.

На предложение откликнулась Виктория. Девушка увлеклась гиревым спортом и искала себе снаряд для тренировок. Открыла платформу с объявлением, увидела предложение забрать гирьку за символическую цену и договорилась о встрече.

Первое знакомство прошло в деловом ключе, хотя уже тогда продавец был сражен обаянием незнакомки. А по дороге домой Вика поставила продавцу пять звезд и написала отзыв. Вячеслав в шутку ответил:

— Выходите за меня? Буду вас с гирей на руках носить!

И пригласил девушку на традиционное свидание, уже не собираясь ей ничего продавать. Про свою любовь ребята говорят: с первого взгляда! Только вот свели не стрелы Купидона или звезды, а поисковые алгоритмы платформы.

Своей историей знакомства пара поделилась в соцсетях. Они добавили, что свадьбу теперь хотелось бы сыграть не где-нибудь, а в офисе той самой компании, которая невольно соединила их судьбы. На пост наткнулись спецы платформы объявлений. И решили сделать своим пользователям подарок: организовать ту свадьбу, о которой те мечтали. В годовщину знакомства, 17 августа, пара прилетела в Москву и поднялась на крышу офисной высотки в центре столицы.

А тут сюрприз от организаторов: живая музыка, кейтеринг, ведущий, декор, фотозоны, операторы — все что нужно для свадьбы.

— Это что-то с чем-то! Подарок судьбы для нас, — поделились ребята впечатлениями от вечеринки.

Ближайшие планы семьи: сгонять в Сочи (поездку и проживание молодоженам подарила компания), а затем приступить к продолжению рода.

— Хотим близняшек! Знаем, это все равно что лотерея. Но один счастливый билет мы уже вытянули, так что чудеса случаются! — убеждены молодые.