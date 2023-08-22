Temps: ВСУ могут активизировать наступление, опасаясь зимы и осадков Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины могут активизировать попытки наступления в ближайшие несколько недель, поскольку они опасаются, что осадки и приход зимы могут значительно осложнить ситуацию. Об этом рассказали в швейцарском издании Temps со ссылкой на заявления украинских бойцов.

— Следующие несколько недель будут решающими и жестокими. Признаки наводят на мысль, что украинская армия очень скоро попробует сделать все возможное, — говорится в публикации.

Также в издании отмечают, что украинские войска бояться, что с грязью и снегом они могут оказаться на открытом пространстве и стать легкой мишенью. По данным издания, для более активного наступления бойцы ВСУ сейчас проходят обучение в Польше.

Ранее обозреватель Даниэл Уильямс заявил, что наступление ВСУ зашло в тупик из-за их неспособности пройти российскую оборону. Одним из самых сложных препятствий стали широкие минные поля вдоль линии соприкосновения.