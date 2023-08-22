Temps: украинские военные мало чему научились на западных курсах Фото: REUTERS

Украинский офицер поставил под сомнение эффективность военной подготовки бойцов ВСУ в странах Запада.

“В Польше мы мало чему научились”, — приводит слова командира батальона ВСУ, вернувшегося с трехнедельного обучения за границей, швейцарское издание Temps.

Также украинский офицер отметил, что во время обучения на Западе ему “было интересно” обмениваться опытом с инструкторами, тренирующими украинских солдат. Однако за полтора года конфликта, по его словам, он узнал гораздо больше, чем все эти военные инструкторы.

Напомним, к летнему широкомасштабному наступлению западные партнеры Киева подготовили тысячи украинских военных, однако сразу после начала операции издание Wall Street Journal сообщило о массовом недовольстве подготовкой своих офицеров в рядах украинских войск.

Позже бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак также отметил, что провал ВСУ в текущем наступлении показывает плохую подготовку украинских военных.