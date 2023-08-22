В Оренбурге открылся 8-ой Международный форум «Евразия Global»

Форум проходит в Оренбуржье в восьмой раз. Фото предоставлено пресс-службой министерства региональной и информационной политики Оренбургской области.

В Оренбурге торжественно открылся 8-ой Международный форум «Евразия Global».в этом году в нем принимают участие более 500 молодых людей из 64 стран мира.

Участников форума поприветствовал Президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что за прошедшее время форум укрепил свой авторитет и стал востребованной площадкой для делового и дружеского общения молодежи государств Евразийского континента.

- Всех вас объединяет глубокий, неподдельный интерес к общемировым проблемам, приверженность высоким духовно-нравственным ценностям, идеалам свободы, добра и справедливости. Уверен, что форум пройдет в творческом ключе, а ваши идеи, предложения, концепции обязательно будут реализованы, - говорится в послании Владимира Путина.

Основной темой форума в этом году стало будущее международного молодежного сотрудничества.

По словам вице-губернатора Оренбургской области по внутренней политике Игоря Сухарева, подготовка к форуму длилась несколько месяцев. Его проведение стало возможным благодаря личной поддержке губернатора области Дениса Паслера.

- С каждым годом растет число заявок на участие и международное представительство. Эти контакты, убежден, помогут нам быть дружнее, - отметил Сухарев.

Участники форума — лидеры общественных организаций, молодые бизнесмены, блогеры и журналисты, ученые, участники интернациональных культурных и образовательных программ по обмену.

Форумчане представят свои проекты. Лучшие из них получат грант.

Форум продлится до 27 августа. Как отметил Владимир Путин, он станет отправной точкой для Всемирного фестиваля молодежи. Он пройдет в России в 2024 году.