Резников: Киев может получить истребители F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев Фото: REUTERS

Киев может получить американские истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев. За это время украинские пилоты должны научиться ими управлять. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

— Я думаю, шесть-семь месяцев — это минимальный срок для поставки F-16. Там очень сложные системы обслуживания, ремонта, поэтому увидим, — подчеркнул Резников.

При этом он отметил, что срок передачи истребителей Украине может быть и более долгим, но, по словам Резникова, переживать из-за этого не стоит.

Ранее в Пентагоне заявили, что для передачи Киеву истребителей F-16, Украина должна выполнить ряд условий. Среди них — обучение пилотов английскому языку и логистика на земле. В Соединенных Штатах считают, что для этого потребуется немалое количество времени.