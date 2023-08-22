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НовостиПроисшествия22 августа 2023 10:09

Все восемь участников экскурсии по коллекторам Неглинки обнаружены мертвыми

Операция по поиску погибших завершена
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Все восемь участников экскурсии по коллекторам Неглинки обнаружены мертвыми

Все восемь участников экскурсии по коллекторам Неглинки обнаружены мертвыми

Фото: Shutterstock

Все восемь участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве найдены погибшими.

Как передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, операция по поиску погибших завершена.

Напомним, гибель нелегальной экскурсионной группы в коллекторе подземной реки Неглинки вызывает огромное количество вопросов. По словам источников в правоохранительных органах, днем в воскресенье в коллектор Неглинки спустились не менее пяти человек, включая гида - 31-летнего Константина Филиппова. Группа спустилась вниз несмотря на прогноз погоды - во время ливня на Москву выпало 60% месячной нормы осадков. Судя по всему, вода очень быстро заполнила коллектор, и люди просто захлебнулись. Известно, что за экскурсию каждый из клиентов должен был выложить девять тысяч рублей.