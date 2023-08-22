Все восемь участников экскурсии по коллекторам Неглинки обнаружены мертвыми Фото: Shutterstock

Все восемь участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве найдены погибшими.

Как передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, операция по поиску погибших завершена.

Напомним, гибель нелегальной экскурсионной группы в коллекторе подземной реки Неглинки вызывает огромное количество вопросов. По словам источников в правоохранительных органах, днем в воскресенье в коллектор Неглинки спустились не менее пяти человек, включая гида - 31-летнего Константина Филиппова. Группа спустилась вниз несмотря на прогноз погоды - во время ливня на Москву выпало 60% месячной нормы осадков. Судя по всему, вода очень быстро заполнила коллектор, и люди просто захлебнулись. Известно, что за экскурсию каждый из клиентов должен был выложить девять тысяч рублей.