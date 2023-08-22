Производство новой Lada Aura начнётся в августе-сентябре 2024 года, фото: пресс-служба «АвтоВАЗ»

«АвтоВАЗ» планирует начать массовое производство нового бизнес-седана Lada Aura в конце лета - начале осени 2024 года. В компании сразу оговорились, что проект будет успешен только при наличии достаточного спроса в России, что следует из презентации компании на форуме IMAF.

«Проект будет успешен только при наличии подтвержденного стабильного спроса», - уточнил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями «АвтоВАЗа» Александр Виноградов.

Напомним, что в компании уже назвали примерную стоимость нового седана. Согласно предварительным оценкам ценник будет значительно превышать два миллиона рублей.

Ранее KP.RU сообщил о том, что известно о новом автомобиле на данный момент. Его характеристики, цена, и планы властей пересадить чиновников на Lada Aura - в нашем материале.