ВКС России уничтожили военный катер ВСУ у острова Змеиного Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воздушно-космические войска России уничтожили военный катер Вооруженных сил Украины в районе острова Змеиного, сообщает Министерство обороны РФ.

«22 августа около 11.00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Напомним, Минобороны РФ ранее заявило, что российский тяжелый многоцелевой истребитель Су-30СМ уничтожил разведывательный катер ВСУ в Черном море в районе российских газодобывающих установок.