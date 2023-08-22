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НовостиПолитика22 августа 2023 10:29

ВКС России уничтожили военный катер ВСУ у острова Змеиного

Была также уничтожена десантная группа украинской армии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВКС России уничтожили военный катер ВСУ у острова Змеиного

ВКС России уничтожили военный катер ВСУ у острова Змеиного

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воздушно-космические войска России уничтожили военный катер Вооруженных сил Украины в районе острова Змеиного, сообщает Министерство обороны РФ.

«22 августа около 11.00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Напомним, Минобороны РФ ранее заявило, что российский тяжелый многоцелевой истребитель Су-30СМ уничтожил разведывательный катер ВСУ в Черном море в районе российских газодобывающих установок.