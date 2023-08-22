Россияне перестали ассоциировать маркетплейсы с дешевыми китайскими товарами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношение к самым популярным маркетплейсам, которые ранее ассоциировались у россиян с дешевыми китайскими товарами, в 2023 году изменилось. На данный момент с перекупщиками китайских товаров ассоциируют только 13%, а с известными брендами - 32%. Об этом говорит исследование сервиса по управлению рекламой Market Papa, результаты которого представила «Газета.Ru».

Как сообщается, россияне считают маркетплейсы площадками, на которых можно приобрести все (29%), а также местом для выбора недорогих товаров (20%). Около 15% респондентов связывают маркетплейсы с локальными продавцами, а 12% ассоциируют их с малоизвестными отечественными брендами.

Ранее «Известия» рассказал об опросе, который показал, что 52% россиян контролируют траты своих детей, а 39% считают выделение средств способом научить ребенка обращению с деньгами и планированию бюджета.

Тем временем, другой опрос, как сообщал телеканал «360», показал, что большинство россиян (64%) считают покупку букета цветов для учителя к 1 сентября самой бесполезной и нецелесообразной тратой денег.